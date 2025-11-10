Минус 30 килограма за година: Ръсел Кроу разкри тайната си

Актьорът Ръсел Кроу сподели подробности за своята впечатляваща физическа трансформация. 61-годишният носител на „Оскар“ гостува в подкаста The Joe Rogan Experience, където разказа за новия си филм „Нюрнберг“ и за живота си след снимките. В лентата Кроу играе нацисткия политик Херман Гьоринг. След приключването на продукцията актьорът тежал 126 кг, а година по-късно е свалил близо 25 килограма и вече тежи 100,9 кг.

Промяна в начина на живот

Кроу отдава промяната основно на ограничаването на алкохола.„Обичам да пия — това е част от културата ми и, като човек от работническа класа, го приемам като право“, пошегува се той.

Още: Джони Деп се разчувства и разкри твърде лична информация

Все пак актьорът призна, че с годините започнал да разбира границите си: „Ако реша да изпия чаша вино на вечеря, ще е наистина хубаво вино. Опитвам се да не пия просто ей така, без повод.“

Освен промяната в начина на живот, Кроу използвал и терапия чрез платформата Ways2Well, която му помогнала да се справи със стари травми. Инжекциите, които получава в раменете и коленете, значително намалили възпаленията.

„Преди година артритът ми беше много тежък, но сега е намалял с около 70%, а на места дори с 90%“, разказа той.

Кроу подчерта, че подхожда внимателно и не търси бързи резултати: „Искам това да бъде дългосрочна промяна. Ways2Well се оказа чудесно решение – облекчи болките ми и ми позволи да тренирам, без да страдам след това.“

Още: Болният Брус Уилис излезе сред хората, но кого държеше за ръка? (СНИМКИ)

Макар да признава, че на 61 „все още трупа нови травми“, актьорът заяви, че се чувства отлично и е готов за нови роли.

„Нюрнберг“ вече събира похвали от критиците и вероятно ще донесе на Кроу нова номинация за „Оскар“. Филмът проследява истинската история на следвоенните процеси срещу нацисткото ръководство, като противопоставя американския психиатър Дъглас Кели (Рами Малек) и Гьоринг – дясната ръка на Хитлер, пише БГНЕС.