Прогноза за времето - 11 ноември 2025 г. (вторник)

През нощта ще остане облачно. На много места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи от дъжд, като по-значителни по количество ще са в централните и планинските райони. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще е слаб и умерен от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София – около 9 градуса.

ОЩЕ: Идва ли първият сняг? Отговорът от Николай Василковски

Във вторник валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София – около 11 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще се повишава.

В планините и по морето

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

ОЩЕ: Проф. Георги Рачев с прогноза, която ще се хареса на дамите

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 17 мин. и изгрява в 23 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

Източник: meteo.bg