Кънчо Стойчев е продал луксозния комплекс "Зорница фемили естейтс" край Мелник

Социологът Кънчо Стойчев е продал петзвездния хотелски комплекс за вино и спа "Зорница фемили естейтс“ край село Зорница, близо до Мелник. Купувач е дружество в обкръжението на съседната винарска изба – AYA Estate Vineyards, съобщават от луксозния комплекс за TravelNews. Справка в Търговския регистър показва, че сделката е вписана на 12 декември 2025 г. Представител вече е Неделчо Спасов. В Съвета на директорите са още Станимир Василев и Ирена Гергова-Спасова.

Спасов и Василев държаха преди това 50% от комплекса. Те притежават и винарската изба AYA Estate Vineyards, която е в съседство и която беше открита официално през септември миналата година.

Новият едноличен собственик на капитала на “Зорница фемили естейтс" ЕАД е дружеството “Мениджмънт Файненшъл Груп" АД.

“Двата обекта – "Зорница фемили естейтс“ и AYA Estate Vineyards, се обединяват", коментира пред TravelNews Ирена Гергова-Спасова, но не уточнява цената на сделката. Спасова обяснява, че са закупили от Кънчо Стойчев хотела, лозята, земеделските земи, фермите и оранжериите на територията на "Зорница фемили естейтс“. Само фамилната къща край езерото остава собственост на социолога.

Предвиден е ремонт

Новите собственици предвиждат ремонт на хотела и вилите. “Няма да правим нищо шоково, а идеята е да подобрим базата и да повишим качеството на предлаганите услуги", подчертава Ирена Гергова-Спасова. Цел номер едно, по думите ѝ, е съхранение на природата, запазване на редовните клиенти и увеличаване на посещаемостта.

"Зорница фемили естейтс“ е част от международната хотелска верига за луксозни имения - Relais & Châteaux. Това е един от най-луксозните комплекси в България. Той наподобява на имение в Тоскана - състои се от живописни каменни постройки с дървени греди, червени тухли и артистичен дизайн, които определят интериора на луксозните вили и бутиков хотел. Комплексът предлага 360-градусова панорамна гледка към заобикалящите лозови масиви, пясъчните скали на Мелник и планински върхове.

"Зорница фемили естейтс“ разполага с бутиков хотел, който се състои от 16 джуниър и супериорни джуниър суита. Отделно има 6 вили, плюс 2 нови, предлагащи изискан уют и изчистен, но артистичен дизайн. Състоят се от студио, баня и просторна тераса с панорамна гледка.

В комплекса има два ресторанта, СПА център, винарна, еко ферма, оранжерии, зеленчукови и овощни градини.