Еврото завършва седмицата близо до 7-дневен рекорд

Курсът на еврото приключва седмицата с обнадеждаващо движение нагоре спрямо щатския долар. Той не само се стабилизира над психологическата граница от 1,14 към американската валута, но и гони рекорда за седмицата, отчете на 3 юли (1,1455). Преди това, на 2 юли, еврото беше слязло до курс под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това ниво - с различни пикове и спадове.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 10 юли, за 1,1443 долара, което е ръст спрямо затварянето на пазарите в четвъртък (1,1427), показват данни на платформи за валутна търговия. Иначе най-високото ниво, отчетено вчера, беше 1,44 спрямо щатския долар.

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Европейската централна банка определи на 9 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1435 щатски долара, което е повишение от 1,1404 на 8 юли.

Снимка: БГНЕС

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.