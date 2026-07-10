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Музикална бомба! Пол Маккартни с официална покана да стане част от The Rolling Stones

10 юли 2026, 9:33 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images; колаж: Actualno.com
Музикална бомба! Пол Маккартни с официална покана да стане част от The Rolling Stones

Кийт Ричардс заяви, че на Пол Маккартни "му липсва да бъде в група" и е добре дошъл да се присъедини към The Rolling Stones, когато пожелае. Легендата на The Beatles и Wings се появи в последните два албума на The Rolling Stones – "Hackney Diamonds" от 2023 г. и новия "Foreign Tongues". Ричардс сподели пред Зейн Лоу в Apple Music, че радостта на Маккартни от свиренето с група е очевидна.

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Той каза, че познава Пол още от ранните дни на The Beatles, като си спомни как той и покойният фронтмен на групата Джон Ленън са пеели беквокали в песните "We Love You" и "Dandelion" на The Rolling Stones в края на 60-те години. Ричардс подчерта, че с удоволствие би работил отново с него.

Да имаш някого от твоята епоха

Снимка: Getty Images

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"Осъзнах, че на Пол наистина му липсва да бъде в група. И радостта му просто да бъде в такава среда е страхотна. Така че, ако има още песни за записване, ще ти кажа, Пол. Познавам го практически още от началото на The Beatles, откакто и ние започнахме, а Джон Ленън и Пол Макартни направиха няколко беквокала за нас преди много време за "We Love You" и "Dandelion", мисля, че беше някъде през 1967 г. или нещо такова. Но иначе е страхотно да имаш някого от твоята собствена епоха, от онези далечни времена. Той е чудесен музикант и бих искал да работя още с него", заяви Кийт Ричардс в интервюто за Apple Music, цитирано от БГНЕС.

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Кийт Ричардс Пол Маккартни The Rolling Stones The Beatles
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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