Мистерия около изчезването на бизнесмен от Павликени

54-годишният управител на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев изчезна при неизяснени обстоятелства. Трети ден той се издирва, като в мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци. За последно той е видян преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и изчезнал в пуста местност край града. Оттогава няма данни за местонахождението му.

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Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза.

Кметът на общината Емануил Манолов определи случая като изключително обезпокоителен за местната общност. По думите му Димитър Георгиев е уважаван човек, който повече от две десетилетия ръководи успешно предприятието и е добре познат в града. "Това е добър, скромен и коректен човек. Всички сме изненадани и разтревожени от случилото се. Не сме чували за конфликти или проблеми около него, които да обяснят подобно изчезване", заяви Манолов в ефира на Нова телевизия.

Кметът допълни, че познава Георгиев още от пристигането му в Павликени преди повече от 20 години и го описва като човек, който винаги е откликвал на обществени и спортни инициативи в града.

Към момента няма официална информация за причините за изчезването на Димитър Георгиев и разследващите работят по всички възможни версии.