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Радост: Гимнастичката Катрин Тасева стана майка за втори път (СНИМКИ)

10 юли 2026, 8:48 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: Катрин Тасева Facebook
Радост: Гимнастичката Катрин Тасева стана майка за втори път (СНИМКИ)

Една от най-обичаните български гимнастички - Катрин Тасева, участничка на Олимпийските игри в Токио, многократна медалистка от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати, дари живот на своето второ дете - прекрасната малка Миа. Така Българската федерация по художествена гимнастика съобщи радостната новина във Facebook профила си. 

Катрин Тасева - една щастлива майка

28-годишната Катрин също използва социалните мрежи, за да сподели, че е увеличила семейството си и е на седмото небе от щастие. Вчера тя качи и снимка от родилната зала, на която се вижда новородената ѝ дъщеричка. 

"Добре дошла, Миа🤍

От днес вече сме четирима и сърцата ни са по-пълни от всякога.

От сърце благодаря на д-р Даниел Ставрев, д-р Деница Шентова и целия им екип за професионализма, спокойствието, отношението и грижите през цялата ми бременност, както и в най-важния ден за нашето семейство. Благодаря ви, че направихте появата на нашето момиченце толкова спокойна и специална.

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Благодарности на д-р Богдан Червенков, който беше до мен през цялото време. Благодаря за подкрепата и спокойствието, които ми даваше във всеки един момент.

Добре дошла, наше малко момиче. Татко, батко и аз те обичаме още преди да те срещнем.🤍"

Златното момиче на българската художествена гимнастика Катрин Тасева стана майка за първи път през юни 2023. Тогава се роди синът ѝ Николай. Бащата на двете ѝ деца е асеновградският бизнесмен Станислав Сивков, собственик на известна верига сладкарници.

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Катрин Тасева
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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