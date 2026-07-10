Спорт и социална кауза донесоха на BILLA две златни отличия на B2B Media Awards

Най-високо признание на Годишните награди на b2b Media BILLA България спечели в категориите „Кампания за Community Branding“ и "Кампания с кауза".

В рамките на програмата си за по-активен начин на живот, веригата подкрепя значими спортни събития в цялата страна, сред които Националния маратон в Стара Загора, Националния полумаратон в София, Витоша 100, Трън Ултра Рън и други регионални турнири и спортни инициативи. На много от тях служителите на компанията се включват като отбор и споделят състезателния дух и емоцията от спортния празник.

С още едно първо място в категория „Кампания с кауза“ журито отличи съвместната кампания „За повече деца в България“ на BILLA България и фондация „Искам бебе“. Инициативата вече 10 години помага на двойки с репродуктивни проблеми, а от началото на партньорството повече от 70 семейства са получили подкрепа за асистирана репродукция.

Компанията получи отличие и в категория „Зелена трансформация“ – за резултатите от мащабната си стратегия за намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на околната среда. Юбилейното тържество по случай 25 години BILLA на българския пазар беше наградено със специалния приз на My Event Academy и b2b Media в категория „Събитие на годината“.

Наградите бяха връчени по време на тазгодишната официална церемония на конкурса, който всяка година отличава компаниите с най-значим принос към иновациите, устойчивостта и корпоративната отговорност в България. Журито оценява проектите на база тяхната оригиналност и ефективност.