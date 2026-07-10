Докато България се колебае, Хърватия действа: Страната ускорява сделката с "Райнметал"

Хърватия бърза да сключи договор с германския отбранителен концерн „Райнметал“, който е част от плановете за индустриално развитие на балканската държава и ще я интегрира в европейската отбранителна индустрия. За тази цел е създадена съвместната компания Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. с хърватската DOK-ING като част от дългосрочно стратегическо индустриално партньорство. От компанията съобщиха, че целта е страната да се превърна в европейски център за разработването, производството и износа на безпилотни системи и модерни отбранителни технологии.

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Новото дружество беше представено на официална церемония в присъствието на хърватския премиер Андрей Пленкович, главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и основателя на DOK-ING Векослав Майетич.

Според „Райнметал“ създаването на съвместното дружество е първата стъпка от по-широк план за развитие на индустриалния, технологичния и производствения потенциал на Хърватия. Предвижда се сътрудничество с местни предприятия, научноизследователски институти, университети и корабостроителници с цел интегрирането на хърватски партньори в европейските и глобалните програми на концерна.

Новата компания ще съчетае над 30-годишния опит на DOK-ING в разработването на безпилотни системи с глобалните възможности на „Райнметал“ в областта на развойната дейност, производството и достъпа до международните пазари. По този начин ще бъде създаден европейски център за разработване на следващо поколение безпилотни наземни платформи.

Изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер обясни, че целта им е да изградят широко индустриално партньорство с Хърватия, което ще включва местни доставчици, корабостроителната индустрия, научноизследователски институции и академичните среди „Заедно можем да изградим капацитет, който ще бъде от полза за Хърватия, Европа и нашите съюзници, като същевременно ще създаде нови възможности за износ за хърватската индустрия“, допълни той, предаде БГНЕС.

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Научноизследователската, развойната и инженерната дейност ще останат в Хърватия, а съвместното дружество ще осигури на хърватските специалисти достъп до световните пазари, модерни технологии, серийно производство и международни програми за развитие. Компанията ще се съсредоточи върху разработването на безпилотни и автономни наземни платформи за военни и охранителни цели, включително за бойна поддръжка, инженерни операции, разминиране и други високорискови мисии.

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Преди няколко дни стана чсно, че заводите с германския концерн "Райнметал" у нас може да останат само на хартия. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев заяви, че предстои пълна ревизия на параметрите на споразуменията, сключени с германския концерн "Райнметал" за изграждане на двата завода в България - един за производство на барут и втори за производство на 155-милиметрови снаряди.

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Пулев обясни, че в новите договорености трябва да се промени формулата за финансиране на инвестиционния проект, както и да се защитят по-добре българските интереси. "Процесът с "Райнметал" е много сложен. Проблем има с терена, както и с финансирането. Не е изцяло защитен и българския интерес, съгласили сме се с всичко, което е поискала германската страна, например, намалени лицензионни плащания и без изискване да се включват български поддоставчици", посочи Пулев.

По информация на Actualno.com, за момента споразумението е такова, че няма сигурни гаранции дори за реализацията на продукцията с помощта на "Райнметал" - българската държава на първо място трябва да осигури пазари.