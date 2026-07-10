"Стои добре, смело играе. Добър кандидат е за главен прокурор": Андрей Райчев за скандала с полетите на Пеевски

Иван Демерджиев стои добре, смело играе. Той е добър кандидат за главен прокурор. Това мнение изрази политологът Андрей Райчев в ефира на Нова телевизия относно твърденията на вътрешния министър за полетите на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Той обаче беше категоричен, че предстоящата визита на силовия министър в САЩ по покана на държавния секретар Марко Рубио „не това е начинът да си решим въпросите“.

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Според него начинът е както тръгна управлението - промяна в съдебния закон, нов съдебен съвет. „Крайният резултат трябвало да бъде честен и страшен прокурор начело на прокуратурата“, каза той.

Политологът заяви, че крайният резултат трябва да бъде такъв, че да имаме честен и страшен прокурор начело на държавното обвинение. „Между другото самият Демерджиев очевидно е един възможен кандидат - стои добре, смело играе", каза още той.

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Относно прилагането на закона „Магнитски“ у нас, Райчев обяви за унизителен факта, че България трябва да се справя с вътрешните си въпроси с чужд закон. "Самото наличие на закона "Магнитски" ми се вижда възмутително и недопустимо за суверенна и самостоятелна европейска страна", каза той.