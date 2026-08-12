Кабинетът "Радев":

Роден гранд обяви нов футболист от Западна Европа

12 август 2026, 14:44 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Роден гранд обяви нов футболист от Западна Европа

Финалистът от миналогодишното издание на Купата на България Локомотив Пловдив обяви четвъртото си ново попълнение от началото на летния трансферен прозорец. Става въпрос за атакуващия халф Райън Янг Ляйтън. Той е 22-годишен, роден в Нидерландия, но има и китайски корени. До този момент в кариерата си е играл само за отбори в неговата родина. Договорът му със "смърфовете" е за 2 години.

Локомотив Пловдив: "Атакуващият полузащитник официално стана днес част от клуба"

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив за новото си попълнение: "ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Райън Янг Ляйтън! Атакуващият полузащитник официално стана днес част от клуба с контракт за две години! Той е четвъртото ново попълнение на "черно-белите" за това лято. Райън Ляйтън e роден на 18.09.2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Минал е през школите на Вилем II и Ден Бош. Има двубои и за първия отбор на Ден Бош, а за последно е бил част от състава на Рода Керкраде. ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Райън Ляйтън с екипа на "черно-белите"!"

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Ляйтън е четвъртият нов в Локомотив Пловдив

Райън Янг Ляйтън изигра едва 7 мача във всички турнири през миналия сезон. Той така и не успя да се наложи като титуляр в Рода Керкраде и това води до трансфера му в Локомотив Пловдив. Атакуващият полузащитник е четвъртото ново попълнение на "смърфовете" през това лято, като преди него на "Лаута" пристигнаха Матеус Брито, Милан Петрович и Далил Али. След изиграването на първите 4 кръга от Първа лига Локомотив Пловдив е на девето място с 1 победа и 3 загуби.

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Локомотив Пловдив Летен трансферен прозорец Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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