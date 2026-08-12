Лицето на битката с ковид в България: Признание за ген.-майор Венцислав Мутафчийски и ВМА

Правителството на Румен Радев предлага генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., който беше лицето на битката с коронавируса в България, да бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие. Предложението правителството отправя към президента Илияна Йотова. Наградата е за проявени заслуги в развитието на науката и практиката в сферата на военната медицина и здравеопазването, въвеждането на иновативни методи и техники и практическото прилагане на научните достижения в лечебната дейност и медицинското образование.

Наградата е още и за затвърждаването на лидерските позиции на Военномедицинска академия като водещ национален и международно признат лечебен и научен център, се казва в съобщението на Министерски съвет. ОЩЕ: Мутафчийски се замисли какво ще остане след него във ВМА

Мотивите на правителството

В мотивите на правителството се посочва, че проф. д-р Мутафчийски е сред най-авторитетните български лекари и учени, чието име е свързано с развитието на съвременната военна и гражданска медицина.

Специалист по обща, военна и спешна хирургия, преподавател, изследовател и ръководител с безспорен професионален авторитет, той посвещава своята кариера на усъвършенстването на медицинската практика, обучението на млади лекари и развитието на научноизследователската дейност. Особено значим е приносът му за развитието на военномедицинското образование. ОЩЕ: Началникът на ВМА Венцислав Мутафчийски кандидатства за член-кореспондент на БАН