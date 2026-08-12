Кабинетът с важно решение за ръководството на "Военна полиция"

Кабинетът "Радев" иска да назначи за постоянно Християн Христов на длъжността директор на служба "Военна полиция", става ясно след днешното правителствено заседание. За целта правителството предлага на президента на Република България Илияна Йотова да издаде указ за назначаването на полковник Християн Димитров Христов на длъжността „Директор на служба „Военна полиция“, без удостояване с висше офицерско звание, считано от 19 септември 2026 г., съобщават от правителствена информационна служба.

Припомняме, че Христов заема тази длъжност от 19 септември 2025 г.

Аргументите на властта

Предложението се основава на неговия професионален опит и дългогодишна служба във въоръжените сили. Натрупаните знания и управленски умения са от съществено значение за ефективното ръководство на служба „Военна полиция“ в условията на динамична и усложнена среда за сигурност. Те ще допринесат за успешното изпълнение на мисията, функциите и задачите, възложени на службата, както и за развитието на нейните способности.

Служба "Военна полиция"

По закон Военната полиция е част от въоръжените сили на Република България и е организирана в служба "Военна полиция" към министъра на отбраната и във военнополицейски формирования в Българската армия. Службта е организирана в ръководство, регионални служби и център по логистика и подготовка., а военнополицейските формирования в Българската армия са организирани в роти, взводове и отделения. Дейността на службата е широка, като тя осъществява контрол за спазването на обществения ред и военната дисциплина от военнослужещите; охранителна дейност за предотвратяване, пресичане и защита от противозаконни посегателства на лица, обекти, имущество, въоръжение, техника и мероприятия, контрол върху използването на военни превозни средства. Наред с това тя осъществява разкриване, прекратяване и пресичане на терористични актове, разпространяване на оръжия за масово унищожение и незаконен трафик на оръжие. ОЩЕ: Водолазите от Сухопътните войски и „Военна полиция“ заедно на учение (СНИМКИ)