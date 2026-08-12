Кабинетът "Радев":

Българките са едни от най-заетите в ЕС: Мъжете обаче са по-добре заплатени

12 август 2026, 16:54 часа 807 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Българките са едни от най-заетите в ЕС: Мъжете обаче са по-добре заплатени

Българките се оказват едни от най-заетите в Европейския съюз (ЕС), но мъжете в България остават по-добре заплатени от тях. Това става ясно от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2025 г. Докладът беше одобрен на днешното правителствено заседание. Според документа  заетостта на жените в България е по-висока от средната за държавите от Европейския съюз. Коефициентът на заетост за жените във възрастовата група 20 - 64 г. в България за миналата година е 73,2%, докато средната му стойност за ЕС е 71,4%.

Статистиката показва че в страната ни разликата между заетостта на двата пола е по-ниска в сравнение със средното равнище в ЕС. У нас 80,6% от мъжете във възрастовата група 20 - 64 години са били заети. Техният дял е със 7,4% процентни пункта повече в сравнение с дамите, а в Европейския съюз разликата е 9,6% процентни пункта.

Мъжете са по-заплатени

През 2025 г. средният осигурителен доход е бил 1 854,22 лв., което е близо 200 лв. повече спрямо този през предходната 2024 година. За мъжете той е бил 1 901,58 лв., което е с 5,4% повече в сравнение с жените. Разликата в заплащането по пол за 2024 г., последната за която има предварителни данни на НСИ, е 11,5% в полза на мъжете. Показателят намалява с 1,6 процентни пункта спрямо 2023 г.

Леко намаление се отчита в разликата между пенсиите за осигурителен стаж и възраст на мъжете (1101,97 лв.) и жените (809,54 лв.), но въпреки това тя остава съществена - 36,1%. Година по-рано е била 37,4%. Дамите обаче са получавали пенсията си средно с близо 7 години повече - 26,5 години. ОЩЕ: Парадоксът в България: Свит и нископлатен частен сектор, свободна и богата държавна администрация

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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