Управленската програма на Радев: Още подробности от Министерски съвет

След като по-рано днес, 12 август, 2026 година - премиерът Румен Радев обяви, че воденото от него правителство приема управленска програма - от Министерски съвет дадоха повече подробности за нея. Документът е озаглавен Програма за управление на Република България 2026 г. - 2030 г. и е основан на Програмата на „Прогресивна България“ с фокус върху възстановяването на държавността, върховенството на правото и доверието в институциите, възстановяване на общественото доверие и утвърждаване на чувството за споделена национална отговорност и солидарност, ускорената модернизация на страната за достигане на жизнения стандарт на развитите европейски държави, се казва още в съобщението на правителствената информационна служба.

Каква е визията на кабинета "Радев"?

Визията на правителството е България да се развива като модерна европейска държава със силни и ефективни институции, конкурентоспособна икономика, високо качество на живот и устойчив обществен модел, основан на върховенството на правото, социалната справедливост, знанието, иновациите и отговорното управление на националните ресурси.

Осъществяването й изисква последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, възстановяване на върховенството на закона, утвърждаване на прозрачност и отчетност във всички публични институции и гарантиране на справедливо, законосъобразно и прозрачно управление и разпределение на обществените ресурси. ОЩЕ: Управленската програма на Румен Радев: Обещание каква е и какво ще има

Основна цел

Основна цел на Програмата за управление е изграждането на модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава с устойчиви институции, конкурентоспособна икономика и дългосрочна перспектива за развитие, която гарантира благосъстоянието на своите граждани, защитава националния интерес и съхранява България като силна, жизнена и просперираща национална държава за бъдещите поколения.

Програмата предлага рамка за управление, основана на стратегическо планиране, институционална устойчивост, професионализъм, прозрачност, отчетност и измерими резултати.

Ключовите области

Програмата за управление съдържа двадесет ключови области, в рамките на всяка от които са изведени: приоритети - основните области на интервенция; мерки - конкретните инструменти и действия за постигане на целите; очаквани ефекти - очакваните управленски резултати. ОЩЕ: Денков за управленската програма: Ако идеята е президентска република - решително против съм (ВИДЕО)