BG MUSIC Festival 2026 идва в Кюстендил

На 1 август (събота) от 20:00 ч. паркът пред Драматичния театър в Кюстендил ще се превърне в епицентър на съвременната независима BG сцена. Петото юбилейно издание на BG Music Festival 2026 обещава незабравимо музикално преживяване с богата програма, модерно звучене и впечатляващо жанрово разнообразие.

На сцената в Кюстендил ще се качат обичаните изпълнители от съвременната поп сцена: Цвети Радойчева, Rally Spassova, Божидара Симеонова, IVE, Anton Kottas, MINNA, Елица Наумова, Moreno & Beatris, Борис Илиев и дует Expose.

За впечатляващото танцово шоу ще се погрижат балет New Ex Dance Group и хореографът Десислава Вълкова, които ще допълнят музикалната програма със зрелищна сценична визия.

Водещ на юбилейното издание ще бъде харизматичната Божидара Симеонова, която ще поднесе и специална музикална изненада с изпълнения на най-новите си песни.

Очакват ви любими български изпълнители, впечатляващо танцово шоу и много емоции!

Входът е свободен!