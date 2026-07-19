Folk Fusion - първият по рода си поп-етно фестивал се проведе в Кюстендил. Фестивалът се проведе в събота, 18 юли от 20 ч. в местност „Хисарлъка“ За всички жители и гости на Кюстендил, които искат да присъстват, е осигурена специална автобусна линия „Пауталия“, която да направи придвижването до фестивалната зона по-лесно, удобно и приятно.

Линията ще изпълнява курсове на 18 юли (събота) по маршрута площад „Велбъжд“ – „Пазара“ – Разклон за „Чешмето“ – „Пазара“ – площад „Велбъжд“ през целия ден.

Подробното разписание на автобусната линия е публикувано в приложения график.