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Folk Fusion - първият по рода си поп-етно фестивал се проведе в Кюстендил

19 юли 2026, 10:28 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кюстендил
Folk Fusion - първият по рода си поп-етно фестивал се проведе в Кюстендил

Folk Fusion - първият по рода си поп-етно фестивал се проведе в Кюстендил. Фестивалът се проведе в събота, 18 юли от 20 ч. в местност „Хисарлъка“ За всички жители и гости на Кюстендил, които искат да присъстват, е осигурена специална автобусна линия „Пауталия“, която да направи придвижването до фестивалната зона по-лесно, удобно и приятно.

Линията ще изпълнява курсове на 18 юли (събота) по маршрута площад „Велбъжд“ – „Пазара“ – Разклон за „Чешмето“ – „Пазара“ – площад „Велбъжд“ през целия ден.

Подробното разписание на автобусната линия е публикувано в приложения график.

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Община Кюстендил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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