Утре започва XXII Международен фолклорен фестивал "Сребърна пафта" в Кюстендил (ВИДЕО)

От 23 до 25 юли 2026 г. Кюстендил ще се превърне в пъстра сцена на световния фолклор. В продължение на три дни градът ще бъде озвучен от музика и танци, а колоритните народни носии ще внесат неповторима атмосфера и ще покажат богатството на традициите от различни краища на света.
В тазгодишното издание на "Сребърна пафта" ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България. Традиционно дефиле на участниците ще открие събитието.
23 юли (четвъртък)
18:00 часа - шествие от хотел "Велбъжд" до площад "Велбъжд"
19:00 часа - тържественото откриване на XXII Международен фолклорен фестивал "Сребърна пафта".
Концертна програма с участието на всички гостуващи състави
24 юли (петък)
19:00 часа
сградата на Общински театър – Кюстендил
Празнична концертна програма и закриване на фестивала
25 юли (събота)
19:00 часа
Община Кюстендил кани всички жители и гости на града да станат част от този празник на традициите, който вече повече от две десетилетия събира народи, култури и поколения в дух на приятелство, взаимно уважение и любов към фолклорното наследство.