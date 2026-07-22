Утре започва XXII Международен фолклорен фестивал "Сребърна пафта" в Кюстендил (ВИДЕО)

От 23 до 25 юли 2026 г. Кюстендил ще се превърне в пъстра сцена на световния фолклор. В продължение на три дни градът ще бъде озвучен от музика и танци, а колоритните народни носии ще внесат неповторима атмосфера и ще покажат богатството на традициите от различни краища на света.

В тазгодишното издание на "Сребърна пафта" ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България. Традиционно дефиле на участниците ще открие събитието.

23 юли (четвъртък)

18:00 часа - шествие от хотел "Велбъжд" до площад "Велбъжд"

19:00 часа - тържественото откриване на XXII Международен фолклорен фестивал "Сребърна пафта".

Концертна програма с участието на всички гостуващи състави

24 юли (петък)

19:00 часа

сградата на Общински театър – Кюстендил

Празнична концертна програма и закриване на фестивала

25 юли (събота)

19:00 часа

Община Кюстендил кани всички жители и гости на града да станат част от този празник на традициите, който вече повече от две десетилетия събира народи, култури и поколения в дух на приятелство, взаимно уважение и любов към фолклорното наследство.