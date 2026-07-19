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Кюстендил посреща танцьори от цял свят на фестивала „Сребърна пафта“

19 юли 2026, 10:31 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кюстендил
Кюстендил посреща танцьори от цял свят на фестивала „Сребърна пафта“

Кюстендил посреща танцьори от цял свят на XXII Международен фолклорен фестивал „Сребърна пафта“. От 23 до 25 юли 2026 г. Кюстендил ще се превърне в пъстра сцена на световния фолклор. В продължение на три дни градът ще бъде озвучен от музика и танци, а колоритните народни носии ще внесат неповторима атмосфера и ще покажат богатството на традициите от различни краища на света. В тазгодишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България.

Откриване - традиционно дефиле на участниците

23 юли

18:00 часа - шествие от хотел „Велбъжд“ до площад „Велбъжд“

19:00 часа - тържественото откриване на XXII Международен фолклорен фестивал „Сребърна пафта“.

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Концертна програма с участието на всички гостуващи състави

24 юли

19:00 часа

сградата на Общински театър – Кюстендил

Празнична концертна програма и закриване на фестивала

25 юли

19:00 часа

Община Кюстендил кани всички жители и гости на града да станат част от този празник на традициите, който вече повече от две десетилетия събира народи, култури и поколения в дух на приятелство, взаимно уважение и любов към фолклорното наследство

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Община Кюстендил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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