Кюстендил – градът на плодородието, изкуството и традицията. В края на септември, когато есента разстила багрите си, Кюстендил отново ще отвори сърцето си за Празника на плодородието – тридневна феерия от вкусове, аромати, музика и вдъхновение. 26, 27 и 28 септември 2025 г. площад „Велбъжд“ и централната градска част ще се превърнат в сцена на изкуството, в градина на изобилието и в пъстър калейдоскоп от емоции.

Плодородната земя на Кюстендил, възпята в платната на Владимир Димитров – Майстора, ще оживее в: художествено аранжирани шатри, отрупани с плодове и зеленчуци, подготвени с любов от местните читалища; живопис под открито небе, където млади таланти ще творят в духа на Майстора; улица на занаятите „Живите места в Кюстендилско“, базар на производители, ароматна зона за храни и напитки и кът за почивка – Chill Zone.

За най-малките – творчески ателиета, работилници, забавни анимации и дори „Олимпийски плодородни игри“.

За всички – богата музикална програма:

в петък – магията на Иван Шопов и Теодосий Спасов ще вплете джаз, електронни и народни ритми;

в събота вечер – големият празничен концерт с Тино, Роби и Криско ще превърне площада в танцуваща сцена;

през целия уикенд – фолклор, флашмоб и концерти, които ще съберат поколения и ритми в едно.

Три дни, в които Кюстендил ще диша в багри, аромати и звуци. Три дни, в които плодородието, изкуството и традицията ще се срещнат, за да подарят радост и незабравими преживявания.

Елате в Кюстендил!

Градът, където земята ражда, изкуството вдъхновява, а хората посрещат с отворени сърца.