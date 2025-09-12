Новакът в Първа лига смълча "Колежа"! Ботев Пловдив се спука да пропуска и бе наказан в първия "финал" за сезона

Кризата в Ботев Пловдив продължава да се задълбочава! "Жълто-черните" остават на последната позиция в Първа лига, след като допуснаха поражение и от новака в елита. "Канарчетата" посрещнаха отбора на Монтана в Пловдив в търсене на победата, но не успяха да се възползват от възможностите си и в крайна сметка бяха наказани. Появилият се от пейката Филип Ежике смълча "Колежа" в 72-а минута, за да оформи крайното 1:0 в полза на Монтана.

Ботев Пловдив остава на последната позиция

Преди срещата клубният собственик на "жълто-черните" Илиян Филипов обяви пред медиите, че това е "финал". След това бизнесменът уточни, че всеки мач е като финал за Ботев Пловдив. Тимът остава с актив от 4 точки след 7 изиграни мача. Това е първата среща на пловдивчани без Иввелин Попов. Междувременно Монтана се изкачи на шестата позиция със своите 11 пункта.

Срещата започна равностойно, като двата тима опитаха да застрашат противниковата врата, но без успех. Около 20-а минута Тодор Неделев опита атрактивен удар от дистанция, който прелетя високо над гредата. Малко по-късно отново халфът бе в центъра на събитията, но вратарят на Монтана Марсио Да Роса се показа добър рефлекс. В края на полувремето стражът от Кабо Верде отново се намеси решително, за да опази мрежата си суха. Така Ботев и Монтана се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

"Канарчетата" изпуснаха отлични възможности през втората част

Втората част започна със ситуация пред вратата на Даниел Наумов, при която силен и точен удар на Борис Димитров попадна в ръцете му. Родният страж обаче изпусна топката, но не се стигна до добавка. В 55-а минута се откри отлична възможност пред футболистите на Ботев. Андрей Йорданов проби по левия фланг, влезе в наказателното поле и подаде успореден пас на голлинията на Армостронг Око-Флекс. Той обаче стреля твърде силно и топката излетя над вратата. Малко след това Тодор Неделев бе близо до това да открие резултата, но късметът бе на страната на Монтана. Ударът му бе спасен от Да Роса, а след това рикошира в гредата.

"Канарчетата" не успяха да реализират своите шансове и бяха наказани за това в 72-а минута. Появилият се от пейката Филип Ежике бе изведен отлично от Калоян Стрински и не пропусна да се разпише във вратата на Наумов. До края на срещата Марсио Да Роса успя да опази мрежата си суха, въпреки опитите на "жълто-черните" футболисти. Така гостите от Монтана се поздравиха с трите точки, които ги изстреляха на шестата позиция във временното класиране.

ОЩЕ: "Не мога да преживея омразата по българските стадиони": Треньор от Първа лига призова за наказания след спор с феновете на отбора