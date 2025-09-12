"Яник Синер игра контузен на финала на US Open": Оправдаха слабото представяне на бившия №1 по странен начин

Яник Синер не успя да намери най-добрия си тенис във финала на US Open. След като месец по-рано италианецът победи Карлос Алкарас на финала на Уимбълдън, мнозина очакваха повторение на резултата в Ню Йорк. Това обаче не се случи, тъй като Алкарас си отмъсти, побеждавайки вече бившия №1 в света в четири сета, 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, за да си осигури шеста титла от Големия шлем. На финала на стадион "Артър Аш" нещо не се получаваше за Синер, който изглеждаше на крачка зад Алкарас през целия мач.

Синер се срина на финала в Ню Йорк

Бившият треньор на Ник Кирьос изказа предположение, че италианецът може да е бил контузен, което е потенциална причина за слабото му представяне. По време на последния епизод на подкаста "The Tennis" Саймън Риа отговори на въпроса дали Синер е бил възпрепятстван от нещо на финала на US Open.

"На мен ми се стори, че се бори с някаква контузия", каза той. "Просто изглеждаше, че му липсва нещо. Играеше на долна предавка, така че това беше моето подозрение, когато го наблюдавах в реално време. Чудех се дали няма някакъв проблем със стомаха му. Изглеждаше така, сякаш наистина пречи на подаването."

"Личеше си, че нещо не е наред"

Сервизът на Синер се разпадна във финала и изглеждаше още по-зле заради отличното представяне на Алкарас от другата страна на мрежата. Капитанът на Австралия за купата "Били Джийн Кинг" Никол Прат се съгласи с това, докато размишляваше върху прекъсването за контузия, което Синер взе на 1/2-финала срещу Феликс Оже-Алиасим.

"Е, на 1/2-финала, когато той получи таймаут заради контузия и току-що беше загубил сета, си помислих, че това е интересно", каза тя. "След това успя да се справи, но за мен имаше въпросителна, че отива на финал. Чудя се дали ще бъде на 100% във форма, нещо просто не беше наред. Когато един играч играе с контузия, се отразява на манталитета му. При Синер си личеше, че не е толкова фокусиран и настроен, колкото обикновено е, когато играе най-добре. За да загуби сет с 6:1... нещо не е наред. Правеше необичайни грешки, които обикновено не прави."

Италианецът не беше губил сет с 6:1 от Откритото първенство на Италия през май, първия му турнир след тримесечно отстраняване. В стремежа си да се възстанови, Синер ще се завърне в състезанията на ATP Tour в Пекин, Китай.

