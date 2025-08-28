След инициатива на кмета на Кюстендил: Близо 80% от обезщетенията за измръзвания по овошките ще бъдат изплатени до края на седмицата

След подаден сигнал от кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който бе сезиран от земеделски стопани в региона, заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов пристигна в Кюстендил. Поводът са притесненията на земеделските производители, че едва 340 души в страната са получили компенсации за нереализирани площи. До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители, заяви Иван Капитанов. Той поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, тъй като данните са непълни, за да бъдат оценени от комисията. Те ще бъдат обработени в рамките на седмица и всички, чиито земеделски площи са в добро агротехническо състояние, ще получат подпомагането във възможно най-кратки срокове – до края на месец септември.

Кметът на Община Кюстендил благодари за бързата реакция от страна на Министерство на земеделието и храните. „Това показва още веднъж, че заместник-министър Капитанов е приятел на нашата община и област. Изключително съм благодарен за неговата бърза реакция, както и за активността на земеделските производители, които първо се обърнаха към мен, а аз от своя страна към министъра. Така трябва да работим – местна и държавна власт заедно в подкрепа на земеделците“, подчерта кметът на Кюстендил.

Той допълни, че все по-ясно се очертава необходимостта от обединение на производителите. Вече се работи по учредяването на организация, която да отстоява интересите им.

Инж. Атанасов още веднъж настоя за активна работа по неговото предложение за създаване на защитено географско означение „Кюстендилска череша“. Той подчерта, че това е ключова стъпка за повишаване на добавената стойност на местните плодове, тъй като земеделието е структуроопределящ отрасъл за региона.

Кметът призова земеделските стопани да се включат активно в реализирането на инициативата, защото именно тяхното обединение и съвместни усилия могат да превърнат „Кюстендилската череша“ в разпознаваема и защитена марка с национално и международно значение.