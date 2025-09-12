Сериозен удар за Шаби Алонсо и Реал Мадрид в най-неподходящия момент

Сериозни проблеми надвиснаха над главата на наставника на Реал Мадрид в най-неподходящия момент. От клуба обявиха, че един от ключовите футболисти на Шаби Алонсо е получил тежка контузия. Става въпрос за Антонио Рюдигер, който ще отсъства известно време заради травма в бедрото. Вчера Алонсо побърза да се похвали, че всичките му футболисти са се прибрали здрави от националните си отбори, но днес германският национал беше изключен от списъка на отбора за утрешния мач с Реал Сосиедад.

Рюдигер ще пропусне един от най-трудните моменти за Реал

Малко след това от клуба излязоха с официална позиция, в която съобщиха, че Рюдигер е получил контузия по време на днешната тренировка. Очаква се защитникът да отсъства от игра около 3 месеца. Ето какво написаха мадридчани: "След проведените днес изследвания на нашия играч Тони Рюдигер от медицинските служби на Реал Мадрид, той беше диагностициран с травма на правия бедрен мускул на левия си крак. Предстои развитие."

Въпреки че в изявлението на клуба не се споменава период на възстановяване, журналистът Аранча Родригес разкри, че Рюдигер ще отсъства три месеца. Това е съкрушителен удар за Алонсо и Реал Мадрид, като се има предвид, че ветеранът остава ключов играч в състава му, въпреки ограничените си минути през този сезон.

Освен това, като се има предвид, че Давид Алаба почти не е играл, а Едер Милитао също се завръща след дълго отсъствие , наличието на всички защитници във форма и на разположение щеше да бъде от ключово значение, особено при положение, че се очаква отборът да играе мач на всеки три дни. Този уикенд "кралете" гостуват на Реал Сосиедад в Ла Лига, а от следващата седмица започва и кампанията им в Шампионската лига.

