Всичко вече е наред: Кметът на Кюстендил след голямата буря, отскубнала дървета в града снощи

За щастие няма човешки жертви, един одраскан човек няма - това заяви кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, след като снощи силна буря удари града. Ставаше въпрос за много силен вятър, който изпочупи много дървета. Кметът изказа благодарност пред Нова телевизия към всички доброволци, който се похвали, че за около 3,5 часа са били разчистени всички поражения.

По думите на кмета, имало е случай, при който дърво е паднало върху покрива на къща. Отделно поне върху 7-8 автомобила са били паднали клони и дървета. Падналите дървета са били на бул. "Раковски", при Стадион "Осогово", при сградата на Областна администрация, както и върху къща на ул. "Демокрация".

Още: Силен дъжд с градушка наводни улиците в Раковски (ВИДЕО)

ВИДЕО ОТ ПОРАЖЕНИЯТА!

Вече няма проблем и да се влиза и излиза от града.