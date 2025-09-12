Дрон изплува на плажа в Бургас, украински източник даде първоначални данни какъв е (СНИМКИ)

Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас днес, 12 септември, а един от най-достоверните украински източници, следящи изкъсо войната на Русия в Украйна - NOELReports, съобщи, че става въпрос за украински безпилотен летатален апарат. Според информацията на канала това е "камикадзе" дрон "Sych", но към момента данните не могат да бъдат потвърдени по независим път. Очакват се допълнителни подробности от властите.

Районът е бил отцепен, ВМС са откарали дрона за анализ

Сигналът е подаден към 9:30 часа от мъж, който се е разхождал край брега в района на Кайт училището, по пътя към Солниците, съобщиха местни медии. Районът наоколо е бил отцепен. Дронът е бил отнесен от военни експерти за обстоен анализ. Според предварителна експертна оценка дронът не е бил опасен.

"Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас днес, 12 септември. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас. След извършено разузнаване обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас", обявиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

"Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната", гласи още съобщението.

Дронът е изхвърлен в района на бившия Евин плаж. Веднага са пристигнали експерти, които да уточнят дали е военен, разказват очевидци. Според тях липсвала цялата задна част и дясното крило. Твърди се, че летателното средство е престояло дълго време в морската вода, защото всички метални части по него са били ръждясали.

Какво може дронът "Sych"?

Ако дронът е украински "Sych", то говорим за многократно използваемо безпилотно летателно средство за ударно-разузнавателни операции. То е използвано от украинските специални сили за дълбоко разузнаване и прецизни удари зад вражеските линии. Първоначално предназначено за разузнавателни операции, то е модернизирано, за да може да пренася различни видове боеприпаси, включително високоексплозивни бойни глави.

"Sych" се отличава със способността си да работи автономно и през нощта, да устоява на електронно заглушаване и да предава координатите на целите на други оръжейни системи.

Украйна често атакува незаконно окупирания от Русия полуостров Крим с дронове.

Руски дрон и ракета също изплуваха от Черно море на българския бряг

Припомняме, че на 12 август на плажа в Созопол изплува руски безпилотен летателен апарат "Орлан-10". Дронът не е бил безопасен, затова е взето решение да бъде унищожен, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов: Официално: Дронът край Созопол е руски - бил е опасен, но задачата му остава мистерия.

На 10 септември пък на плаж "Велека" в Синеморец бе открит фрагмент от ракета, която се оказа руска - според анализ с отворени данни на известната платформа De Re Militari на Руслан Трад: Изплувалата ракета в Синеморец се оказа руска, част от комплекса "Панцир-C1" (СНИМКИ).

