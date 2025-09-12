Най-важните новини за деня: 12 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 септември 2025 г.

"БЪЛГАРИЯ ЗАСЛУЖАВА ПО-ДОБРО ПРАВИТЕЛСТВО": ПП-ДБ ВНЕСОХА ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ (ВИДЕО)

"Току-що внесохме нашия вот на недоверие срещу това правителство, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и с това задълбочава сериозно проблема със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани", обяви по време на брифинг в парламента един от лидерите на "Да, България" Божидар Божанов след като "Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" с подписите на АПС и МЕЧ. Това ще е петият вот на недоверие срещу правителството. Заявка за подкрепа са направили още "Възраждане" и "Величие", въпреки че техните подписи не са търсени.

Така този вод се очертава първият от петте досега, който ще бъде подкрепен от цялата опозиция в 51-ото Народно събрание.

Бажанов заговори не просто за несправяне, а за системен отказ държавата да се бори с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата от задкулисни интереси.

ПРОУЧВАНЕ: ДОГАН И СЛАВИ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА, ПЕЕВСКИ СЕ ИЗРАВНЯВА С ПП-ДБ

При едни евентуални избори днес в парламента биха влезли 7 политически сили, а две от формациите в сегашното народно събрание биха изпаднали. Това показват данните от национално проучване, което bTV и "Маркет линкс" са провели съвместно сред 1007 лица над 18 години в страната в периода 18 - 28 август 2025 г. по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

СЪДЪТ РЕШИ: БЛАГОМИР КОЦЕВ ОСТАВА В АРЕСТА

Софийският градски съд (СГС) реши на 12 септември да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Днес СГС разгледа искане за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" на градоначалника на морската столица, който бе задържан в началото на юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в общината. Заедно с него в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов.

БОГДАН МИЛЧЕВ: ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА РЕГУЛИРАТ ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, СА В АБСОЛЮТНА МОЗЪЧНА СМЪРТ (ВИДЕО)

Институциите, които трябва да контролират движението по пътищата, са в абсолютна мозъчна смърт. Това каза в предаването Студио Actualno Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш началник на КАТ. Той коментира случая с пребития полицейски шеф в Русе, започнал заради хипотетично пътно нарушение: “Този случай ни показва две неща. Едното е, че институциите в България, които трябва да регулират движението, са в абсолютна мозъчна смърт. И второто нещо, което видяхме от политическа гледна точка, когато министърът излезе да обяснява какво се е случило, това, което видях аз лично, е управленска немощ.

ПОБОЯТ НАД ПОЛИЦЕЙСКИЯ ШЕФ В РУСЕ: ЕКСПЕРТИ ДОПУСКАТ ПРИКРИВАНЕ НА СЛУЧАЯ

„Още в началото на случая с побоя на полицейския шеф в Русе - старши комисар Николай Кожухаров, се появиха версии, които една след друга бяха разбивани и стана все по-голямо объркването по отношение на официалното представяне на казуса“. Това коментира пред bTV Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба. Още: "МВР да замълчи, защото не овладя кризата в Русе": Бивш министър с критики по Даниел Митов

ЕМИЛ КОШЛУКОВ ЗАПЛАШВА СЕМ С ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРАТУРА: "ТОВА НЕ Е РЕГУЛАТОР, А ПАРТИЕН ПРИДАТЪК"

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков, който от три години управлява извън мандат, изпрати официално изявление към медиите, в което директно напада Съвета за електронни медии (СЕМ) и го обвинява, че не изпълнява окончателното съдебно решение от 1 август, в което съдът постанови, че предварителното изпълнение от СЕМ, с което се "узаконява" прекратяване на процедурата за първия конкурс, е нелегитимно. "На 10 септември Съветът за електронни медии отново показа истинското си лице – арогантно, безцеремонно и политически зависимо. Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда.", пише Кошлуков.

"БЪЛГАРИЯ Е БЕЗЗАЩИТНА": ПОЛКОВНИК СЛЕД НАХЛУВАНЕТО НА РУСКИ ДРОНОВЕ В ПОЛША

България има нулева готовност да регистрира летящи средства в нашето небе. За това предупреди Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дронове. Според него в страната няма стратегия за борба с дронове. "От години предупреждаваме институциите, но не бих казал, че имаме особено голям успех. В момента, ако дронове навлязат на наша територия, ние просто не можем да ги открием. Нямаме такива системи, с които рано да ги открием и да чуем сигналите, които излъчват. Затова се чувстваме беззащитни", обясни той.

POLITICO: ЕВРОЛИДЕРИТЕ УБЕДИХА ТРЪМП ЗА НАМЕРЕНИЯТА НА ПУТИН, НО ПРОБЛЕМЪТ СЪС САНКЦИИТЕ Е ДРУГ

Коалиция от европейски лидери е успяла да убеди американския президент Доналд Тръмп, че Русия не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна и че трябва да бъде принудена да седне на масата за преговори. Сега остава още една трудна задача - евролидерите да стигнат до консенсус с непредсказуемата администрация на републиканеца как да бъде постигнато това. Новината за напредъка съобщава Politico, позовавайки се на неназовани официални лица, включително дипломати.

ТРЪМП ПОКАЗА СЛАБОСТ ПРЕД ПУТИН И СЛЕД ЕСКАЛАЦИЯТА С ПОЛША, ЗЕЛЕНСКИ ДАДЕ РЕЦЕПТА ЗА ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп допусна нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември да е било случайно. "Може да е било грешка. Но независимо от това, не съм доволен от нищо в тази ситуация и се надявам тя да приключи", каза той пред репортери въпреки натрупването на редица данни, сочещи към това, че действията на Москва са били преднамерени.

ТРЪМП ПЛАШИ КИТАЙ И ИНДИЯ С НОВИ МИТА, ЗА ДА ПРИТИСНЕ РУСИЯ

Президентът Доналд Тръмп заяви пред европейски официални лица, че е готов да наложи нови мита за Индия и Китай, за да принуди диктатора Владимир Путин да седне на масата за преговори с Украйна – но само ако страните от ЕС направят същото. Тръмп отправи искането, когато призова за среща с висши служители на САЩ и ЕС във Вашингтон, според хора, запознати с дискусията, които пожелаха да останат анонимни, тъй като обсъждаха частни разговори. САЩ са съгласни да въведат мита, идентичен с този, наложен от Европа на двете страни, заяви един от източниците.

РУСИЯ ОФИЦИАЛНО ЗАГОВОРИ ЗА "ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ"

Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г. Това вероятно е част от по-голяма кампания за разделяне и отвличане на вниманието на Европа. Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).