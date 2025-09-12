Тръмп даде малко повече конкретика как смята да накаже Путин (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново изрази недоволство от руския диктатор Владимир Путин и пак обеща строги мерки срещу Руската федерация. Думите му идват на фона на нахлуването на най-малко 19 руски дрона във въздушното пространство на Полша в нощта между 9 и 10 септември. Държавният глава на САЩ по-рано допусна, че тези действия може да са плод на грешка, макар да бяха събрани редица индикации, че действията на Москва са били преднамерени.

Тръмп заговори за санкции срещу руски банки и руския петрол

В интервю за FOX News на 12 септември републиканецът бе попитан какви ще бъдат тези по-строги мерки срещу Русия, и отвърна: "Ще бъдат наложени строги санкции на банките, както и мерки, свързани с петрола и митата".

"Но аз вече съм го направил, направил съм много", каза изненадващо Доналд Тръмп предвид факта, че единственото му действие в тази посока е налагане на вторични санкции на Индия за закупуването на руски петрол от страна на Ню Делхи. "Индия беше най-големият им купувач. Наложих 50% мито на Индия, защото те продължават да купуват петрол от Русия. Това не се прави лесно, това е нещо сериозно", продължи президентът на САЩ: Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия.

Trump once again expressed frustration with Putin and promised tough measures



Reporter: “What would tougher measures against Putin look like?”



Trump: “It’s going to be a strong sanctions hit on banks, along with measures related to oil and tariffs.”



“It’s incredible. When… pic.twitter.com/SvuFj5Hsgr — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

Доналд Тръмп каза, че търпението му към Путин "бързо се изчерпва". Но досега републиканецът само даваше ултиматуми от по "две седмици" на руския диктатор, за да спре той военните действия в Украйна и обстрелите по цивилни. Стопанинът на Кремъл не го стори дори след срещата с Тръмп в Аляска на 15 август, а дори напротив - през последните седмици продължи да убива и ранява украински граждани с високи темпове, докато доведе отношенията между Москва и НАТО до точка на кипене: Путин се подиграва на Тръмп: Какво направи диктаторът в последните "две седмици" от поредния ултиматум?

Макар да има широк консенсус между ЕС и САЩ относно необходимостта да се окаже натиск върху диктатора Владимир Путин да седне на масата за преговори, администрацията на Тръмп предпочита да използва търговски инструменти като мита, за да изчерпи военния бюджет на Кремъл, докато ЕС настоява за официални санкции срещу бизнеса и финансовите институции, които работят с Москва.

Американският президент заяви пред представители на ЕС тази седмица, че иска да наложи 100-процентови мита на Индия и Китай заради закупуването на руски петрол, при условие че Брюксел последва примера на САЩ. Това обаче е икономически и политически невъзможно за ЕС. Такава стъпка би противоречала на основните принципи на блока, особено след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен повтори своето несъгласие с митата. Налагането на мита на Индия, с която Брюксел е на път да сключи важно търговско споразумение, и на Китай, към който отворената икономика на ЕС е силно изложена, би било равносилно на колосален акт на самоунищожение, пише Politico: Politico: Евролидерите убедиха Тръмп за намеренията на Путин, но проблемът със санкциите е друг.

Доналд Тръмп с мека позиция за руските дронове в Полша

Интервюиращият по FOX News попита Тръмп също така какво ще направи президентът на САЩ по отношение на Путин след случилото се в Полша, която е член на НАТО и съюзник на Щатите. Той отвърна: "Няма да защитавам никого, но те (дроновете, бел. ред.) наистина бяха свалени и паднаха. Но във всеки случай не трябва да се доближават до Полша".

Trump says his patience with Putin is "running out fast."



Reporter: What are you going to do about Putin? Because we just saw those drones in Poland.



Trump: I'm not going to defend anyone, but they really were shot down, and they went down. But in any case, you shouldn’t be… pic.twitter.com/3o1IByF54E — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

След това Тръмп продължи с това как разрешил 7 войни по време на втория си мандат. За разрешаването на тази в Украйна обаче той явно не е близо.

