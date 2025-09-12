Войната в Украйна:

12 септември 2025, 21:27 часа 225 прочитания 0 коментара
С огромно мнозинство: ООН подкрепи мирен план за Израел и Палестина

Общото събрание на ООН прие с огромно мнозинство декларация, целяща да възобнови дебата за съществуването на две държави между Израел и Палестина, но без участието на радикалната групировка "Хамас". Текстът беше приет с 142 гласа "за", 10 "против", включително от Израел и Съединените щати, а 12 гласуваха "въздържал се". Декларацията ясно осъжда "Хамас" и настоява организацията да предаде оръжията си, пише АФП.

„Отново беше доказано в каква степен Общото събрание е политически цирк, откъснат от реалността – в десетките клаузи на декларацията, приета с това решение, не се споменава нито веднъж, че „Хамас“ е терористична организация“, написа говорителят на израелското министерство на външните работи Орен Марморщайн в публикация в „Екс“.

В гласуваната от Общото събрание на ООН декларация са очертани "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави - Израел и Палестина, предава „Ройтерс“.

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави, допълва агенцията.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
