Украйна обсъди производството на оръжия и санкциите срещу Русия с Великобритания

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко и британският министър на външните работи Ивет Купър се срещнаха в Киев, за да обсъдят сътрудничеството в сферата на отбранителната промишленост и засилването на санкциите срещу Русия, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Свириденко в „Телеграм“.

"За мен бе удоволствие да приема новоназначения британски външен министър Ивет Купър в Киев за първото ѝ посещение в чужбина. Това е силен сигнал за подкрепа на Украйна от страна на Великобритания – нашият стратегически партньор“, написа Свириденко, цитирана от БТА.

Официалните представители обсъдиха укрепването на украинските способности за противовъздушна отбрана и оказването на по-силен икономически натиск върху Русия.

"Съгласихме се, че е необходимо да продължим да заздравяваме и координираме строги, ефективни санкции“, добави Свириденко. Тя подчерта, че санкциите трябва да са насочени срещу източниците, които подхранват руската военна машина и онези, които помагат на агресора да заобикаля ограниченията.

Официалните представители също така обсъдиха сътрудничеството в сферата на отбранителната промишленост, включително създаването на съвместни предприятие, както и по-широкообхватното двустранно сътрудничество в рамките на споразумението за свободна търговия между Украйна и Великобритания.

Освен това Свириденко благодари на Купър и на съпруга ѝ Ед Болс за добротата, с която са предоставили подслон на украинско семейство, принудено да избяга от войната. Британската външна министърка Ивет Купър пристигна в Киев днес и обяви помощ за Украйна на стойност 142 милиона лири.

