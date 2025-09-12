"Не мога да преживея омразата по българските стадиони": Треньор от Първа лига призова за наказания след спор с феновете на отбора

Напрежението беше високо в първия мач от 8-ия кръг на Първа лига. Берое победи Ботев Враца с 2:0 в Стара Загора, с което записа втората си победа през сезона. И двете попадения на заралии паднаха през второто полувреме, като Алберто Салидо откри в 71-ата минута, а крайният резултат бе оформен от Кайо Лопес в 85-ата. Истинското напрежение обаче се разви минути след края на срещата, когато наставникът на врачани Христо Янев влезе в словесна разпра с гостуващите фенове.

Напрежение между Христо Янев и феновете на Ботев Враца в Стара Загора

След края на двубоя Янев се качи на оградата на сектора за гости на стадиона по Аязмото, за да се разправя с феновете на Ботев. Към него се присъединиха и футболистите на "зелените". Междувременно феновете на Берое не направиха ситуацията по-гостоприемна, тъй като по време на целия мач не спираха да освиркват и обиждат Янев. В интервюто си след мача родният специалист изрази недоволството си от омразата по българските терени и призова да се вземат мерки по въпроса. Според него трябва да се налагат наказания както при случаите с расизъм.

"Трябва да я прекъснем"

"Всичко друго мога да преживея освен омразата по българските стадиони", заяви Янев. "Аз съм във футбола от 30 години и не съм направил нищо лошо. Трябва да променим нещо, защото тази омраза се насажда в децата. Разбирам феновете, когато не харесват някой човек, аз не държа да бъда харесван. Не мога да приема, че ще ме псуват хора, които не ме познават, не знаят как работя, колко обичам футболната игра. На стадионите има наши близки, семейства, родители. Трябва да се вземат мерки. Както в чужбина наказват за расизъм. Това е вид расизъм според мен. Тази омраза трябва да я прекъснем. Към българския треньор трябва да има повече уважение. Заслужаваме го с работата си."

