Община Кюстендил е намалила дефицита си с близо 1 млн. лв. (ВИДЕО)

Община Кюстендил е намалила заварения си дефицит с 2,804 млн. лева за малко повече от година, като към 31.12. 2024 г. той възлиза на 3,725 млн. лева, съобщи кметът на града инж. Огнян Атанасов по време на общественото обсъждане на бюджета за 2024 г. и състоянието на общинския дълг.

Инж. Атанасов определи това като постижение на общинската администрация и благодари на служителите за проявеното разбиране. Той изрази надежда дефицитът да бъде свит още през тази година според заложеното, а в края на мандата да бъде близо до нулата.