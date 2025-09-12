Войната в Украйна:

НАТО с допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

12 септември 2025, 19:10 часа 416 прочитания 0 коментара
НАТО с допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния фланг на алианса, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие. Това съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.

Още: Тръмп показа слабост пред Путин и след ескалацията с Полша, Зеленски даде рецепта за ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Основното е изцяло нов дизайн на отбрана - досега имахме отделни мисии за въздушни патрули, отделни системи за противовъздушна отбрана; сега ще приложим цялостен подход с допълнителни ресурси, с възможност да се пренасочваме при конкретна заплаха, поясни генералът. По неговите думи се предвижда много по-добра комуникация между съюзниците по целия източен фланг. Той отбеляза, че вече няколко държави от НАТО са предвидили изпращането на допълнителни сили и оборудване. Ген. Гринкевич уточни, че операцията започва незабавно, след като тази вечер постави подпис под заповедта, предава БТА.

"Източният фланг е първа защитна линия"

Източният фланг е първа защитна линия. Ако дронове пробият тази защита, може да ги последват ракети, поясни той. Ген. Гринкевич и Рюте отбелязаха, че действията на съюзниците са свързани пряко със случая на навлизане на дронове над Полша по-рано тази седмица. Рюте уточни, че алиансът продължава оценката си за този инцидент и още няма заключение дали е бил умишлен. При всички случаи това е безотговорно, каза генералният секретар.

Още: "България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

По неговите думи случаят в Полша не е отделен и Русия проявява безотговорност по източния фланг все по-често. Рюте поясни, че са наблюдавани сходни навлизания на дронове в Литва, Латвия, Естония и Румъния.

Основната задача на НАТО е да сдържа агресия и да защити всяка държава от алианса от всяка заплаха, посочи той. Рюте добави, че в осем държави са разположени многонационални съюзнически сили и може да се очаква числеността им да се повиши при необходимост. По неговите думи днес НАТО показва, че като защитен алианс е винаги готови за отбрана.

Още: Шефът на военна комисия: Всички страни-членки от НАТО сме готови да защитим територията на Алианса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
НАТО Източен фланг война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес