"Движат се по улиците, мачкат огради": Евакуираха семейство заради набези на мечки в Севлиевско

Един проблем в последните дни сериозно притесни жители на селата около Севлиево. Става въпрос за набезите на мечки към домовете на хората. Наложи се цяло семейство от махала Душевски колиби да бъде евакуирано, след като мечка изяла домашните им животни, а опасността да посегне и на тях била съвсем реална. Според специалистите, министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните трябва спешно да координират действията си, за да се разреши трайно този проблем.

Жителите на махала Душевски колиби разказват, че през последните две седмици срещите им очи в очи с мечки са се превърнали в ежедневие. "От две седмици имаме нападение от 4-5 мечки, които ги виждаме почти всяка нощ, движат се по улиците, в дерето, мачкат огради, кошери набутаха. Идваме тук с джиповете, виждаме ги, но нищо не можем да направим, всичко е до страх", казва пред БНТ Цвятко Цвятков – жител на махала Душевски колиби.

"Абсурдното в ситуацията е, че уплаха на хората и стресът, който те преживяват и невъзможността да живеят един нормален живот, на практика не се оценява като някаква щета", категоричен е Иван Степанов – директор на ДЛС "Росица".

Само за три дни мечката е изяла всички домашни животни от двора на Цанка Йорданова – две кози и двайсет кокошки, умъртвила и 40 кокошки от двора на съседа ѝ. Опасността животно да посегне и на стопаните също била реална и затова се наложило те незабавна да бъдат евакуирани.

Според специалистите, причина за придвижването на мечките от гората към домовете на хора е сухата и гладна година, заради което в търсенето на храна те посягат домашните животни. Мечката е била определена като "проблемна" и с разрешение на отговорните институции е била отстреляна, за да не пострада човешки живот.

"Стигна се до разрешение за отстрел на проблемна мечка, което дойде вчера, когато беше най-критичната ситуация – мечката беше застанала буквално между къщите. Но това не решава проблема наоколо", разказва Иван Степанов – директор на ДЛС "Росица".

"Популацията на мечките в България е изпусната"

Според директора на Държавното ловно стопанство "Росица" трябва спешно да бъде прецизирането на методиката по който се броят мечките у нас, тъй като има огромно разминаване между данните на отговорните институции.

"Последната година данните за нашата територията показаха 0 мечки. Ние нямаме задължение, но броейки дивеча, броим и мечките, така че броят, който официално ние сме дали е 170. Няма координация между министерствата, записано и съвместно броене, на практика с популацията се разпорежда ИА по Околна среда. Популацията на мечките в България според мен е изпусната и е крайно време тя да бъде извадена на масата, да се преразгледа", казва той.

Затова призовават и от община Севлиево. А докато институциите решават какви мерки да вземат хората казват, че се страхуват да останат в домовете си и не виждат как биха могли да съжителстват с мечки.

