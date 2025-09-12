Орбан: Поляците са затънали до шия във война

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече присъствието на руски дронове в полското въздушно пространство неприемливо, въпреки че добави, че подобно развитие е било очаквано. Той също така направи разграничение между позициите на двете страни, добавяйки, че унгарците „не участват във войната и стоят настрана, докато поляците са забъркани в нея до гуша“, предаде хърватската медия "Индекс". В редовното си радиообръщение Орбан подчерта, че фактът, че инцидентът се е случил в Полша, не бива да се пренебрегва.

Поляците са приятели на Унгария

Орбан подчерта силната връзка между двете страни, независимо от настоящия политически климат. Той подчерта, че поляците са исторически съюзници и приятели на Унгария и че Унгария трябва да бъде сред първите, които реагират ясно на всяко нарушение на полския суверенитет.

„От първия момент определихме нахлуването на руски дронове на полска територия като неприемливо и подкрепяме поляците, тъй като сме 100% солидарни с тях“, каза той. Интересното е, че в първата си реакция на инцидента той не спомена директно, че дроновете са руски.

Говорейки за инцидента, при който руски дронове навлязоха във въздушното пространство на НАТО, Орбан заяви, че той изобразява опасните обстоятелства, в които живеем ежедневно. Според него подобно нещо може да се случи всеки ден, както в Полша, така и в Унгария, поради което заплахата от война е неизбежна.

Руските дронове в Полша

Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор. Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях.

Междувременно НАТО обяви, че ще брани всеки сантиментър от територията си. Русия след това обяви, че навлизането в полска територия не е било умишлено, докато върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази вчера съмнения, че случаят се дължи на умишлени действия. ОЩЕ: "Нямахме намерение да атакуваме цели на полска територия": Русия се уплаши от НАТО