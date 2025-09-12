Валери Божинов се завръща в българския футбол с ръководен пост в клуб от Втора лига

Валери Божинов се завръща в българския футбол! Бившият нападател на Левски получи ръководен пост в един от клубовете във Втора лига. Той ще изпълнява ролята на спортен директор в новака във втория ешелон Севлиево. Там Божинов ще помага на Сашо Ангелов, който е начело на тима. Доскоро в Севлиево играеше и неговият син - Валери Божинов - младши, но сега 17-годишният футболист е част от втория отбор на Локомотив Пловдив.

Божинов става спортен директор на Севлиево

Божинов не е крил факта, че иска да остане във футбола след края на активната си кариера. Той вече беше помощник-треньор в Септември и Добруджа. Наскоро бившият нападател на Левски сподели, че иска някой ден да заема ръководен пост в "синия" клуб. Той изяви желание да изпълнява ролята именно на спортен директор. Както е известно, в момента такава позиция на стадион "Георги Аспарухов" обаче няма. На този етап шефовете не бързат с търсенето на човек на въпросния пост.

Божинов мечтае да тръгне по стъпките на един от хората, които изиграха голяма роля за неговия пробив на най-високото ниво в професионалния футбол – Панталео Корвино, който бе спортен директор на италианския Лече. Именно оттам тръгва кариерата на българина, който впоследствие играе за отбори като Ювентус, Манчестър Сити, Фиорентина, Парма и Спортинг Лисабон.

ОЩЕ: "Нова цел": Валери Божинов става учител по физическо възпитание (ВИДЕО)