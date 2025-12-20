Националният маскараден фестивал „Джамала“ разтърсва Кюстендил на 27 декември (ВИДЕО)

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов анонсира третото издание на Националния маскараден фестивал „Джамала“ и отправи покана към жителите и гостите на града да станат част от едно от най-колоритните събития в културния календар на Кюстендил. Преди самия фестивал, като празнична репетиция за „Джамала“, на 27 декември от 12:00 часа ще се проведе тържествено шествие на джамалджийските групи от общината. В шествието ще участват групите от селата в община Кюстендил.

Началото е от Общинския драматичен театър, а финалът – на площад „Велбъжд“, при коледната елха.

„Кукерските игри са жива връзка между миналото и бъдещето ни. Чрез тях пазим идентичността си и я предаваме на следващите поколения. Кюстендил има честта и да бъде дом на тази традиция“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Национален маскараден фестивал „Джамала“ – 14 и 15 февруари 2026 г.

Третото издание на Националния маскараден фестивал „Джамала“ ще се проведе на 14 и 15 февруари 2026 г. в гр. Кюстендил под патронажа на кмета инж. Огнян Атанасов. Фестивалът е с конкурсен характер и е отворен за всички кукерски, сурвакарски, смесени и други маскарадни групи от страната, подали заявка за участие в определения срок.

Участниците ще представят характерната за своя регион маскарадна традиция, като се оценяват:

автентичност на обичая и персонажите;

традиционни маски, облекло и атрибути или тяхната вярна реконструкция;

артистичност и спазване на фолклорния първообраз.

Всяка група ще разполага с до 20 минути за представяне на обичая или част от него.

Парични награди и условия

Фестивалът предвижда значителен награден фонд, като ще бъдат присъдени:

• Първо място – 5 000 лв.

• Второ място – 3 000 лв.

• Трето място – 1 500 лв.

Предвидени са и много специални и индивидуални награди. Всички участващи групи ще получат дипломи за участие.

Такса за участие не се дължи.

Със „Джамала“ Община Кюстендил затвърждава своята роля като пазител на нематериалното културно наследство и домакин на едно от значимите маскарадни събития в България.

Жителите и гостите на Кюстендил са поканени още на 27 декември, а през февруари – на Националния маскараден фестивал „Джамала“, за да преживеят силата, ритуала и магията на българската традиция.