Община Кюстендил представя туристическия си потенциал във Велико Търново

Община Кюстендил представя туристическия си потенциал на Международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново. Община Кюстендил активно участва в юбилейното 20-то издание на Международното изложение „Културен туризъм“, което се провежда във Велико Търново. Форумът събира над 50 общини, туристически организации, хотели, музеи, сдружения, чуждестранни делегации и посолства, за да представят богатството и разнообразието на културния туризъм в България и извън нея.

Събитието бе официално открито от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Той благодари на всички общини и партньори, които са повярвали в идеята и я подкрепят през годините, и изрази признателност към Министерството на туризма за съвместната работа в популяризирането на българските туристически дестинации.

От името на министъра на туризма приветствие отправи заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, която подчерта, че Международното изложение „Културен туризъм“ е ярък пример за устойчивост и развитие. Според нея културният туризъм създава автентични преживявания, каквито търсят съвременните туристи. Заместник-министърът на културата Тодор Чобанов също поздрави организаторите и участниците, като акцентира върху важната мисия – опазването на културно-историческото наследство на България.

Община Кюстендил представя туристическия си потенциал по иновативен и атрактивен начин, чрез 360-градусова виртуална презентация и VR очила, които дават възможност на посетителите да се потопят в атмосферата на кюстендилските забележителности. Това съвременно дигитално представяне е част от стратегията на общината за популяризиране на региона като атрактивна дестинация за културен и природен туризъм.

Международното изложение „Културен туризъм“ се утвърди като най-значимия форум в страната, посветен на културно-историческото наследство и неговото популяризиране. То се организира от Община Велико Търново и Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ с подкрепата на Министерството на туризма.

В рамките на изложението се провеждат тематични конференции, конкурси и фестивали, сред които кулинарният фестивал „Трапезица фест“, конкурсът „READ&TRAVEL – Чети и пътувай“, както и дискусии на теми като нематериалното културно наследство, ролята на киното и фестивалите за оживяване на регионите. Участието на Община Кюстендил в този престижен форум е част от дългосрочната ѝ стратегия за развитие и популяризиране на културния туризъм, утвърждаване на града като привлекателна туристическа дестинация и привличане на нови посетители през цялата година.