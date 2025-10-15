„Умни“ гривни за самотни възрастни хора в община Кюстендил. Иновативна грижа и сигурност чрез дистанционно здравно наблюдение. Самотните възрастни хора в община Кюстендил получиха специални „умни“ гривни от председателя на Общински съвет Кюстендил Димитър Велинов. Устройствата следят здравословното състояние на потребителите в реално време, като измерват кръвно налягане, пулс и кислород в кръвта, засичат падания или загуба на съзнание и разполагат с SOS бутон за директна връзка със спешен телефон.

„С тази инициатива показваме отново, че грижата за възрастните хора и хората с увреждания е приоритет за Община Кюстендил. ‘Умните’ гривни са реална подкрепа за самотните хора в нужда – те подобряват качеството им на живот, като съчетават иновативни технологии с човешко отношение и сигурност“, заяви Димитър Велинов.

Данните от гривните се наблюдават денонощно от помощен център, който осигурява навременна реакция при нужда и гарантира спокойствие и безопасност за възрастните хора.

Инициативата е част от дейност 2: „Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър“ по проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Кюстендил“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.

Считано от 7 октомври 2025 г., в рамките на проекта е изграден и приложен иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични заболявания, трайни увреждания и самотно живеещи възрастни, които са в невъзможност за самообслужване. Моделът използва съвременни информационни и комуникационни технологии, за да осигури по-добро качество на живот, персонализирана грижа и навременна подкрепа за най-уязвимите групи от населението.