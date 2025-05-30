За четвърта поредна година в Кюстендил се проведе Празникът на православния дух и традиции. Тази година той премина под надслов "1160 години от покръстването на България“. Празникът се организира от Софийска света митрополия и Архиерейско наместничество в Кюстендил със съдействието на община Кюстендил, Регионално управление на образованието, Регионалната библиотека, школата "Новите майстори" и Младежки център .

Превърналият се в традиция празник започна с Архиерейска света Литургия, която бе отслужена в храм “Успение Богородично" от Негово Преосвещенство Велбъждски епископ Исаак, в съслужение с местни духовници. Молитвени песнопения изпълниха деца от църковен хор "Св. Серафим Софийски Чудотворец“.

"С този празник се утвърждават в сърчицата на младото поколение, на вас мили деца, вярата на нашия български народ. Още от годините на приемането й, по времето на великия български цар Борис, който е и в числото на нашите български родни светии, да се утвърждават във вас християнските добродетели и ценности, да бъдете учени на българските традиции“, с тези думи се обърна към децата епископ Исаак.

Всеки да се замисли върху мъдрите думи на епископ Исаак, призова децата кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов. "Да се стараем да ги спазваме, за да бъдем добри християни, добри граждани и една общност. Пожелавам ви, защото наближава лятната ваканция да бъдете усмихнати, здрави и да изкарате повече време навън, сред природата, вместо на телефоните", каза още инж. Атанасов.

Празникът започна на площад "Велбъжд", където имаше творчески работилници , детски спортни игри и много изненади за малчуганите, организирани от Асоциация за развитие на българския спорт.