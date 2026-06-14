Близо 300 танцьори превърнаха Тетевен в столица на фолклора на юбилейното 10-то издание на фестивала „Тройче“

На 13 юни в Тетевен се проведе десетото юбилейно издание на Областния фолклорен фестивал „Тройче“, който е под патронажа на областния управител на Ловеч. НЧ „Съгласие 1869“ събра около 300 участници от 14 танцови състава от Тетевен, Рибарица, Български извор, Ловеч, Ябланица и Троян. Събитието бе открито от зам.-кмета на Община Тетевен – Борис Врабевски, който поздрави присъстващите и пожела успех на участниците.

В продължение на няколко часа участниците демонстрираха талант, артистичност и любов към българските традиции. Изпълненията бяха оценявани от компетентно жури, съставено от Албена Кръстева – художествен ръководител и хореограф на Фолклорен танцов ансамбъл „Дъга“ – Плевен, Мариян Туджаров – ръководител на народния оркестър и школата по гъдулка към Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Нашенчета“ при ЦПЛР – Плевен, Илиан Илиев – преподавател по специалност „Български танци“ в Националното училище по изкуства „Панайот Пипков“ и хореограф на танцовия състав на НЧ „Христо Ботев“ – Плевен.

Събитието беше закрито от областния управител на Ловеч – Пламен Христов. Той отправи специални благодарности към всички участници като ги определи като едни от най-добрите в страната. Г-н Христов благодари и на организаторите в лицето на Община Тетевен, а на финала връчи специалната статуетка – символ на фестивала, на следващите домакини – Община Угърчин.

Ето и победителите в оспорваната конкурсна програма:

В първа възрастова група – Танцови състави, журито присъди:

I място – ДТС „Пъстроцвет – мъници“ – Тетевен;

II място – ДФА „Траяна“ – Троян;

III място – ДТС „Севернячета“ – Тетевен и ДТС „Хоротропче“ – с. Български извор.

В танцовите състави – втора възрастова група класирането бе:

I място – ДФА „Траяна“ – Троян;

II място – ДЮТС „Ловчанче“ – Ловеч;

III място – Група по народни танци „Сава Младенов“ – Тетевен.

В трета възрастова група – танцови състави, първото място бе присъдено на ТС „Ябланска огърлица“ – Ябланица, а при камерните танцови състави – второ място бе отредено на ФТС „Сборенка“ – Рибарица.

В камерните танцови състави – втора възрастова група, отличията получиха:

I място – ДТС „Пъстра броеница“ – с. Български извор;

II място – ДТС „Пъстроцвет“ – Тетевен;

III място – ДТС „Рипни-тропни“ – Рибарица.

Журито връчи и специални награди. Наградата на кмета на Община Тетевен бе присъдена на МТШ „Стефанови“, а специалната награда на Областния управител на Ловеч получи ДТШ „Талант“ – Ябланица.