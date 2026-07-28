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Църквата в Рибарица отбеляза своя храмов празник

28 юли 2026, 11:01 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Ловеч
Църквата в Рибарица отбеляза своя храмов празник

На 27 юли църквата "Св. Пантелеймон" в село Рибарица отбеляза своя храмов празник, като на тази да почита паметта на Свети Пантелеймон, закрилник на лекарите и акушерките.

Жители и гости на селото се събраха в храма, за да запалят свещи за здраве. Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил отслужи литургия и водосвет, а в службата се включиха отец Павел, отец Борис и представители на Ловчанската Епархия.

През 2011 г. Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил извърши пълно освещаване на новата църква в селото. В светия престол бяха вложени частички от мощите на св. вмчк Пантелеймон, дарени лично от Ловчанския владика и от мощите на св. Новоселски мъченици.

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Рибарица община Ловеч
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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