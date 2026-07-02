Детска градина до Тетевен отбеляза своя 50-годишен юбилей

На 1 юли с много празнично настроение детска градина „Здравец“ – с. Галата отбеляза своя 50-годишен юбилей. Половин век, посветен на грижата, възпитанието и образованието на най-малките жители на селото.

Празничната програма събра деца, учители, родители, гости и приятели на детското заведение, които заедно споделиха радостта от този значим момент. Малките възпитаници на градината поздравиха присъстващите с песни и танци, изпълнени с много настроение и емоция.

Сред официалните гости на събитието бе кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави присъстващите по повод юбилея и изрази своята признателност към всички директори, учители и служители, допринесли през годините за развитието и утвърждаването на ДГ „Здравец“ като важно средище за възпитание, знание и обич.

В продължение на пет десетилетия ДГ „Здравец“ – с. Галата е място, където поколения деца правят своите първи стъпки към знанието, приятелството и доброто. Юбилеят е не само повод за равносметка, но и за гордост – за труда на всички, които с професионализъм, търпение и любов са изграждали облика на детското заведение, каза д-р Бояджиева в своя поздрав.

В знак на уважение и признателност кметът връчи поздравителен адрес и плакет на директора на детската градина – Валя Пехливанова, като отправи пожелания за здраве, вдъхновение и още много бъдещи успехи. Градината получи и мултифункционален принтер за своите нужди от Община Тетевен.

Г-жа Пехливанова също отправи приветствие към присъстващите и благодари на всички, които са помогнали за осъществяването на празника.

Председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева също поздрави присъстващите и връчи плакет на директора на градината по случай годишнината.

Сред присъстващите на празника бяха още кметовете на с. Галата – Младен Младенов и с. Български извор – Исай Данг, общински съветници, директори, учители и възпитатели от детските градини в общината и др.