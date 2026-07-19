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Пожар се разгоря на "Хемус": Има ли опасност за населените места?

19 юли 2026, 18:22 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: МРРБ
Пожар се разгоря на "Хемус": Има ли опасност за населените места?

Сухи треви и храсти са се разгорели на 85 км на автомагистрала "Хемус" в посока София, предаде БТА. Огънят е край село Брестница, област Ловеч. От Областната дирекция на МВР в съобщиха за телеграфната агенция, че на място е изпратен екип на пожарната и огънят е овладян. По информация на властите - не съществува опасност за населените места в района.

Освен пожар - и катастрофа

Междувременно катастрофа между два автомобила е станала около 16:00 ч. между кръговото и бензиностанция "Лукойл", преди разклона за "Боаза". Един човек е леко пострадал, съобщиха още от областната дирекция на вътрешното министерство. 

Припомняме, че вчера сръбски влекач-цистерна се подпали в движение на магистрала „ Тракия“ между Пловдив и Пазарджик, предаде bTV. Сигналът за произшествието бе подаден на телефон 112 около 06.00 часа сутринта.

Пожарът е възникнал на 107-ия километър на магистралата в посока Бургас. Впоследствие огънят е потушен от пожарникарите. Движението  временно е било затруднено. То е било възстановено след изтеглянето на влекача. По първоначални данни, подпалили са се гумите на тежко-товарния камион и оттам пожарът се е разпространил.

Вследствие на инцидента нямаше пострадали. Според МВР полимерите не са опасен товар. ОЩЕ: Стари гуми, мантинели и пак същите проблеми: Цистерна се запали на "Тракия" (ВИДЕО)

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Хемус катастрофа пожар
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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