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Днес почитаме Свети пророк Илия – закрилник на небето, дъжда и плодородието

20 юли 2026, 17:01 часа 190 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Тетевен
Днес почитаме Свети пророк Илия – закрилник на небето, дъжда и плодородието

На 20 юли Православната църква тържествено почита празника на Свети пророк Илия – Илинден. По традиция, Тетевенският манастир "Св. пророк Илия" отбеляза своя храмов празник с тържествена литургия за здраве.

Жители и гости на Тетевен дойдоха в манастира, за да се помолят за здраве и благополучие, а на тържествената литургия, изнесена от отец Павел, присъстваха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева.

Източник: Община Тетевен

Свети пророк Илия е един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в Единия Бог. Житието му е непрестанна поредица от неизброими Божии чудеса. Но той е единствен и тайнствен избраник Божи с това, че неговият живот не завършва като на другите човеци - дори и най-славните сред пророците - със смърт, а продължава с небесно възнесение на огнена колесница.

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Илинден община Тетевен
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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