По повод 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния наркотрафик, ученици от училищата в община Тетевен се включиха в инициативата „Моето бъдеще без наркотици“.

С помощта на мултимедийни презентации младите хора представиха своето виждане за здравословния начин на живот, личната отговорност и възможностите за успешна реализация без употреба на наркотични вещества.

Участниците акцентираха върху рисковете за здравето, социалните и психологическите последици от употребата на наркотици, както и върху значението на семейството, училището и приятелската среда за изграждането на правилни житейски ценности.

Чрез своите презентации те отправиха послание към своите връстници, че информираният избор и активният начин на живот са ключът към едно успешно бъдеще.

На младите хора бяха раздадени призиви, с които се целеше да изберат – здравето, приятелството и бъдещето си!

За първи път 26 юни се отбелязва като Ден за борба с наркоманията през 1988 г., а решението за това е взето на Общо събрание на ООН през 1987г. Идеята е хората от целия свят да се обединят и да изразят съпричастността си в битката с наркоманията.