В Тетевен ще се проведе Международен шахматен фестивал

От 15 до 19 юли гр. Тетевен ще бъде домакин на XXXIX-я Международен шахматен фестивал. Събитието ще се проведе в салона на Община Тетевен и ще бъде открито на 15 юли от 15.50 ч. То се е превърнало в традиция за града, а негови организатори са Община Тетевен и Спортен клуб по шахмат „НСА“.

Турнирът ще се проведе в 7 кръга по Швейцарска система с контрола за игра 60 минути за цялата партия плюс 30 секунди добавено време, считано от първия ход. Право на участие имат всички състезатели с международен рейтинг по стандартен шахмат до 2399 към 01.07.2026 г.

Заявките за участие могат да се изпращат на e-mail: baschradi@abv.bg или на тел. 0893 396 424. Заявките трябва да включват: Имената на състезателите и идентификационните им номера от рейтинг листа на ФИДЕ, както и трите имена на състезателите на английски език и дата на раждане, ако нямат рейтинг на ФИДЕ.

Предвидени са различни парични награди, в зависимост от класирането на участниците.

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