Кметът на Тетевен инспектира реконструкцията на водопроводната мрежа

Кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметът Тони Стоев извършиха днес инспекция на изпълнението на Етап 2 от обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“.

По време на инспекцията д-р Бояджиева се запозна на място с напредъка на строително-монтажните дейности, разговаря с представители на изпълнителя и обсъди с тях сроковете и организацията на работа. Тя подчерта, че реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа е от ключово значение за подобряване на водоснабдяването и важна стъпка за решаване на проблема с безводието в Тетевен.

Участъкът е част от високата зона на гр. Тетевен. Старият водопровод е построен през 60-те години от етернитови тръби и е с високи загуби на питейна вода и честа аварийност, каза д-р Бояджиева.

Тя отбеляза, че този проект е част от поетапните усилия на Общината за модернизиране на инженерната инфраструктура. „С подмяната на старите и амортизирани тръби се намаляват авариите и загубите на вода, което е важна стъпка към по-ефективно управление на водните ресурси“, коментира д-р Бояджиева.

Проектът се реализира след подписано споразумение между Община Тетевен и Министерството на регионалното развитие и благоустройството през април 2024 година. Средствата се отпускат от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти, съгласно Приложение №3 и подадено заявление от страна на Община Тетевен до МРРБ.

Проектът обхваща реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по следните клонове:

Клон 7 и Клон 4 - ул. "Лальо Пеев" от кръстовището с ул. "Иван Вазов" до кръстовището с ул. "Емил Марков";

Очаква се дейностите по Етап 2 да приключат в срок и без сериозни затруднения за граждани. Община Тетевен поднася своите извинения за причинените неудобства и призовава за търпение и разбиране.