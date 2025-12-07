Запалиха светлините на коледната елха в Тетевен

С тържествена програма и много настроение на централния площад в Тетевен бяха запалени светлините на коледната елха, с което официално бе поставено началото на Коледните и Новогодишни празници в общината. Събитието събра десетки жители и гости, дошли да се потопят в духа на празниците.

Зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, поздрави присъстващите с топли думи и пожела здраве, светли празници и много усмивки през предстоящата година.

В програмата се включиха децата от детските градини в града, създавайки истинска вълшебна атмосфера и радост за всички присъстващи.

Кулминацията на вечерта настъпи с дългоочаквания момент — запалването на светлините на коледната елха. Площадът, озарен в празнични багри, бе последван от ефектна заря, която донесе още емоции и аплодисменти.