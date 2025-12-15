Кметът на Тетевен награди участниците в Коледния турнир по футбол за деца

В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, Община Тетевен организира Коледен турнир по футбол за деца, който се проведе на спортен комплекс „Тетевен 2009“. В него се включиха 5 отбора - ФК „Озрен“ - Голям извор, ФК „Вихър“ – Глогово, ФК „Пещера“ – Галата, ФК „Светкавица“ – Градежница и ДЮШ „Светкавица“ – Градежница.7

В получилия се атрактивен и оспорван турнир, златните медали бяха спечелени от отбора на ДЮШ „Светкавица“. На второ място се класира тимът на ФК „Озрен“, а на трето място ФК „Пещера“. Отборът на ФК „Светкавица“ се нареди на четвърта позиция, а ФК „Вихър“ остана пети.

Медалите, купите и индивидуалните награди - за най-добрите играчи в турнира, бяха връчени от кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която е и патрон на събитието.

Индивидуални награди:

Голмайстор – Симеон Семков (ДЮШ „Светкавица“) Най-добър нападател – Димитър Трифонов (ФК „Озрен“) Най-добър вратар – Милен Манев (ДЮШ „Светкавица“) Най-добър защитник – Младен Атанасов (ФК „Озрен“) Звезда на турнира – Анна Манева (ФК „Светкавица“) Най-атрактивен футболист – Красимир Алдинов (ФК „Вихър“)